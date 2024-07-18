الأهلي يوقف البث المباشر لقناته الفضائية.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - استعرض مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الاعلامي في اجتماعه اليوم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الرؤى المستقبلية لقناة النادي الفضائية. وفقا لما جاء في بيان النادي الرسمي.

طالع مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الاعلامي قيام شركة «بريزنتيشن لايف» بإنهاء مهمة العاملين بالقناة وفقًا لعقودهم المبرمة (مع بريزنتيشن لايف) والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وكذلك إبلاغهم وسداد كافة مستحقاتهم الشهرية.

وطالع أيضًا ما جاء في التقرير الخاص باللجنة التي قام المجلس بتشكيلها في الاجتماع السابق لاستلام القناة من شركة «بريزنتيشن لايف».

وجاء في بيان الأهلي: "وفي ضوء ما سبق قرر المجلس ما يلي: توجيه الشكر إلى شركة «بريزنتيشن لايف» عن التعاون الذي جرى مع النادي خلال الفترة الماضية، وقيامها بسداد المستحقات المالية لكافة العاملين بالقناة حتى نهاية عقودهم مع «بريزنتيشن لايف» في يوليو الجاري بالإضافة إلى التأكيد على استمرار التعاون الإيجابي مع شركة «بريزنتيشن لايف» فيما يخص حقوقها في التسويق الحصري لبرامج القناة خلال المرحلة القادمة، وفقًا للتعاقد المبرم مع النادي".

وأضاف البيان: "إيقاف البث المباشر للقناة اعتبارًا من غدٍ الخميس الموافق 18-7-2024، على أن يستمر البث المسجل خلال الفترة الانتقالية، تحت إشراف لجنة تيسير الأعمال بالقناة، كما سيتم دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل القناة، لاختيار الأفضل من بينها والذي يساعد القناة على تقديم المحتوى الذي يليق بالنادي وتاريخه ويحقق طموحات جماهيره".