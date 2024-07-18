ستوري نجوم كرة القدم.. تدريبات صلاح.. تهنئة نجوم الأهلي ليوسف أيمن.. وتقديم مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور خلال تواجد في تدريبات الريدز اليوم.

وهنأ نجم النادي الأهلي محمد عبد المنعم، زميله الجديد بالفريق يوسف أيمن، من خلال نشر صورة له وكتب عليها: "مبروك أخي هذا المكان الذي ستحقق فيه أحلامك، وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون أهلاوي".

وشارك النجم البرازيلي نيمار جونيور متابعيه، صور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات.

وقام النجم الفرنسي كليان مبابي، بنشر صورة له من حفل تقديمه مع ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء.

كما نشر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، صورة من مشاركته رفقة منتخب مصر الأوليمبي في مباراة العراق أمس.

وحرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على تهنئة طبيب الفريق أحمد جاب الله، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما، وكتب عليها: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

كما حرص محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي أيضاً، على تهنئة أحمد جاب الله، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، عدد من الصور خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية.

وشارك أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، صورة له رفقة مجموعة من أصدقائه.

كما حرص أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي على تهنئة اللاعب يوسف أيمن، بمناسبة انضمامه إلى القلعة الحمراء.

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة أحد زملائه بفريق اتحاد جدة.

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