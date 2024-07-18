موعد مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره بروكسي مساء غداً الخميس ضمن منافسات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2023-2024.

وكان الفارس الأبيض تعادل سلبياً مع بلدية المحلة بدون أهداف في المباراة الأخيرة للأبيض والتي أقيمت مساء الاثنين الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة الزمالك وبروكسي والقناة الناقلة:

ويواجه الزمالك نظيره بروكسي على استاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لكأس مصر.