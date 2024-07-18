"الزمالك ضد بروكسي ودورى أمريكي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تقام اليوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري، مباراة وحيدة بكأس مصر إلي جانب عدد من المواجهات بالدوري الأمريكي، نستعرضها في السطور التالية:

كأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بروكسي غداً الخميس ضمن منافسات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر، والمقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قناة أون تايم سبورت.

الدوري الأمريكي

يستضيف إنتر ميامي والذي يحترف في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق تورنتو على ملعب تشيس استاديوم في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.