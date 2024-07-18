ملف رياضة الخليج 365.. إعلان الأهلي صفقته الجديدة.. وقرار فيفا بخصوص الزمالك.. وتعادل منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأربعاء، أبرزها إعلان الأهلي التعاقد مع يوسف أيمن، ورفع إيقاف القيد عن الزمالك وفوز منتخب مصر تحت 23 عاماً على حساب منتخب العراق.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأربعاء:

الأهلي يوقف البث المباشر لقناته الفضائية.. ما التفاصيل؟

استعرض مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الاعلامي في اجتماعه اليوم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الرؤى المستقبلية لقناة النادي الفضائية. وفقا لما جاء في بيان النادي الرسمي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف الخطوة المقبلة لأحمد حجازي في السعودية

اقترب النجم المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، من الانضمام إلى فريق نيوم السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"فيفا" يخطر الزمالك رسمياً برفع إيقاف القيد في قضية المغربي خالد بوطيب

استلم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خطاباً رسيماً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع القيد عن القلعة البيضاء بعد انتهاء أزمة المغربي خالد بوطيب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تقرير: اعتقال رئيس نادي الرجاء المغربي في مطار هامبورج بألمانيا

كشف صحيفة "صوت المغرب" المغربية، اعتقال رئيس نادي الرجاء المغربي محمد بودريقة من جانب الشرطة الألمانية، بمطار هامبورج الدولي، صباح اليوم الأربعاء، أثناء السفر للقاء المدرب الألماني جوزيف زينباور، لمناقشة مستقبله مع النادي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة لاعب الفريق

أعلن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق محمود متولي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يعلن عن أولى صفقاته الصيفية رسمياً (فيديو)

أعلن النادي الأهلي تعاقده بشكل رسمي مع لاعب المنتخب القطري يوسف أيمن، قادماً من فريق الدحيل القطري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"أصول مصرية وتجربة احتراف قصيرة".. من هو يوسف أيمن صفقة الأهلي الجديدة؟ (صور)

أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع لاعب المنتخب القطري يوسف أيمن، قادماً من فريق الدحيل القطري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

" لعب في البلدية ومودرن سبورت".. أبرز المعلومات عن نجل وزير الشباب والرياضة (صور)

يتساءل جماهير الكرة المصرية عن مستوى اللاعب مصطفى أشرف صبحي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، في ظل عدم ظهوره بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"استعداداً للأولمبياد"..المنتخب الأوليمبي ينجح في ثاني ودياته ضد العراق

حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزاً على نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية الثانية للفراعنة استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"تونسي الأصل وجندي أمريكي سابق".. ياسين تشويكو الرجل الغامض في حياة ميسي (صور وفيديوهات)

يركض ياسين تشويكو على خط تماس مباريات الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، لحراسة بطل كأس العالم وكوبا أمريكا ليونيل ميسي، وتداول اسم ياسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باحثين عن الرجل الغامض في حياة ميسي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)