- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد منافسات البعثة المصرية فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقتربت موعد انطلاق أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 26 يوليو الجاري وتستمر منافساتها حتى 11 أغسطس المقبل،حيث تضع البعثة المصرية خلال الأيام الحالية اللمسات النهائية قبل السفر للمشاركة في الحدث الكبير في نسخته 33.
وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها باولمبياد باريس بـ149 لاعبا ولاعبة و 16 لاعبا احتياطيا؛ 79 من الرجال و52 من السيدات، في 24 لعبة أولمبية، منهم 4 لعبات جماعية :كرة القدم - كرة اليد - كرة الطائرة بالإضافة الى كرة الطائرة الشاطئية سيدات.
ويسلط الخليج 365 في السطور التالية الضوء على مواعيد البعثة المصرية بالكامل في المنافسات..
ومع دقات الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 24 يوليو تنطلق أولى المنافسات بمواجهة المنتخب الأولمبى وجمهورية الدومينكان.
بينما يشهد يوم الخميس 25 يوليو في العاشرة ونصف صباحا منافسة (القوس والسهم) جنى علي المرحلة الترتيبية فردي السيدات، وفى تمام الساعة 3:15 عصرا (القوس والسهم) يوسف طلبة - المرحلة الترتيبية فردي الرجال وفى الساعة 9:30 مساء (الجمعة 26 يوليو) يقام حفل الافتتاح.
بينما تأتى باقى المواعيد كالتالى:السبت 27 يوليو
10 صباحا (التجديف) عبد الخالق البنا - فردي M1x رجالالسبت 27 يوليو
11 صباحا (جودو) يسري سامي دور الـ 64 وزن 60 كجمالسبت 27 يوليو
11 صباحا (السلاح) دور الـ64 فردي سيدات المبارزة (ناردين إيهاب - آية شريف - شيرويت جابر - لولوة سليمان)السبت 27 يوليو
11:25 صباحا (السلاح) دور الـ 64 فردي رجال السابر (زياد السيسي - محمد عامر - أدهم معتز - ياسين فوزي)السبت 27 يوليو
12 ظهرا (الجمباز) عمر العربي - منافسات فردي جمباز إيقاعيالسبت 27 يوليو
12 ظهرا (كرة يد) مصر × المجرالسبت 27 يوليو
12:30 ظهرا (التجديف) محمد قوطة / أحمد خالد - زوجي التجديف الخفيفالسبت 27 يوليو
1:30 ظهرا (الرماية) هالة الجوهري - تصفيات 10م مسدس ضغط هواءالسبت 27 يوليو
4:30 عصرا (ملاكمة) يمنى عياد دور الـ32 وزن 54 كجمالسبت 27 يوليو
6 مساء (كرة قدم) مصر × أوزبكستانالسبت 27 يوليو
6 مساء (كرة طائرة) مصر × بولنداالسبت 27 يوليو
6:38 مساء (الملاكمة) عبد الرحمن عرابي دور الـ32 وزن 80 كجمالأحد 28 يوليو
10:15 صباحا (الرماية) ريماس خليل ومي مجدي - تصفيات 10م مسدس قنصالأحد 28 يوليو
10:30 صباحا (السلاح) دور الـ 64 فردي سيدات الشيش (يارا الشرقاوي - سارة حسني - ملك حمزة - نهى هاني)الأحد 28 يوليو
10:30 صباحا (الجمباز) جنى محمود - منافسات فردي إيقاعيالأحد 28 يوليو
11 صباحا (السلاح) دور الـ 64 فردي رجال المبارزة (محمد السيد - محمد ياسين - محمود السيد - محمود محسن)الأحد 28 يوليو
12 ظهرا (سباحة) لجين عبد الله منافسات 200م حرة - تصفياتالأحد 28 يوليو
12:15 ظهرا (الرماية) محمد حمدي - تصفيات 10م مسدس قنصالأحد 28 يوليو
12:16 ظهرا (ملاكمة) عمر العوضي منافسات دور الـ32 وزن 71 كجمالأحد 28 يوليو
1 ظهرا (تنس) ميار الشريف - دور أول فردي السيداتالأحد 28 يوليو
5 مساء (كرة طائرة شاطئية) دعاء الغباشي / مروة مجدي × ثنائي البرازيل - الجولة الأولى دور المجموعاتالإثنين 29 يوليو
10 صباحا (السلاح) ندى حافظ دور الـ 64 فردي سيدات السابرالإثنين 29 يوليو
10:55 صباحا (السلاح) دور الـ 64 فردي رجال الشيش (علاء أبو القاسم - محمد حمزة - عبد الرحمن طلبة - محمد عصام)الإثنين 29 يوليو
12 ظهرا (السباحة) مروان القماش - تصفيات 800م حرةالإثنين 29 يوليو
3 عصرا (كرة يد) مصر × الدنماركالثلاثاء 30 يوليو
10 صباحا (كرة طائرة) مصر × إيطالياالثلاثاء 30 يوليو
10 صباحا (الرماية) ماجي العشماوي - تصفيات منافسات الترابالثلاثاء 30 يوليو
11 صباحا (جودو) عبد الرحمن عبد الغني دور الـ 64 وزن 81 كجم
12 ظهرا (طائرة شاطئية) دعاء الغباشي / مروة مجدي × ثنائي إيطاليا
1 ظهرا (القوس والسهم) يوسف طلبة دور الـ 64 فردي
1:26 ظهرا (القوس والسهم) جنى علي دور الـ64 فردي
2:30 ظهرا (السلاح) فرق سيدات المبارزة - منتخب مصر
4 عصرا (كرة قدم) مصر × إسبانياالأربعاء 31 يوليو
10:30 صباحا (الرماية) إبراهيم كُريم - تصفيات 50م مسدس × 3 أوضاع
2:30 ظهرا (السلاح) فرق رجال السابر - منتخب مصر
8 مساء (كرة يد) مصر × فرنساالخميس 1 أغسطس
11 صباحا (الشراع) علي بدوي منافسات فردي قوارب الليزر
12 ظهرا (طائرة شاطئية) دعاء الغباشي / مروة مجدي × ثنائي إسبانيا
12 ظهرا (الشراع) خلود منسي منافسات فردي قوارب الليزر
12:50 ظهرا (السلاح) فرق سيدات الشيش - منتخب مصرالجمعة 2 أغسطس
10 صباحا (الرماية) عزمي محيلبة وعمر هشام - تصفيات سكيت رجال
10 صباحا (الرماية) نور عباس - تصفيات 25م مسدس ضغط
10:30 صباحا (القوس والسهم) يوسف طلبة وجنى علي - زوجي المختلط
11:10 صباحا (ألعاب القوى) صطفى الجمل - تصفيات رمي المطرقة
1 ظهرا (الجمباز) ملك حمزة - تصفيات الترامبولين
1:15 ظهرا (ألعاب القوى) محمد مجدي ومصطفى عمرو - تصفيات رمي الجلة
2 ظهرا (كرة طائرة) مصر × البرازيل
2:30 ظهرا (السلاح) فرق رجال المبارزة - منتخب مصر
10 مساء (كرة يد) مصر × النرويجالسبت 3 أغسطس
10 صباحا (الرماية) أميرة أبو شقة - تصفيات سكيت
12 ظهرا (السباحة) مروان القماش - تصفيات 1500م حرةالأحد 4 أغسطس
10 صباحا (الرماية) عمر خالد - تصفيات 25م مسدس ضغط
12 ظهرا (كرة يد) مصر × الأرجنتين
12:50 ظهرا (السلاح) فرق رجال الشيش - منتخب مصرالإثنين 5 أغسطس
11 صباحا (غطس) مها عامر - تمهيدي 10م منصة ثابتة
3 عصرا (الفروسية) نائل نصار - تمهيدي القفز على الحواجز
4 عصرا (المصارعة) مؤمن ربيع - وزن 60 كجم
4 عصرا (المصارعة) عبد اللطيف منيع - وزن 130 كجم
8:30 مساء (سباحة توقيعية) منافسات الفرق - الروتين التقني (هنا هيكل - ملك طوسون - نادين برسوم - سندس أحمد - سلمى مرعي - مريم أحمد يسري - فريدة عبد الباري - أمينة الفقي – نهال سعفان)الثلاثاء 6 أغسطس
11 صباحا (غطس) محمد فاروق - تمهيدي 3م سلم متحرك
11 صباحا (كانوي وكاياك) سما فاروق - تصفيات فردي 500م كاياك
11:20 صباحا (ألعاب القوى) إيهاب عبد الرحمن ومصطفى عبد الخالق - تصفيات رمي الرمح
12:15 صباحا (ألعاب القوى) إسراء عويس - تصفيات الوثب العالي
12:30 ظهرا (المصارعة) محمد جبر - وزن 97 كجم
12:30 ظهرا (المصارعة) ندى مدني - وزن 50 كجم
12:30 ظهرا (المصارعة) محمود عبد الرحمن - وزن 77 كجم
8:30 مساء (سباحة توقيعية) منافسات الفرق - الروتين الحرالأربعاء 7 أغسطس
12:30 ظهرا (المصارعة) محمد كيشو - وزن 67 كجم
12:30 ظهرا (المصارعة) محمود متولي - وزن 87 كجم
4 عصرا (غطس) مها خالد - تمهيدي 3م سلم متحركالخميس 8 أغسطس
10 صباحا (تايكوندو) أحمد نصار - وزن 68 كجم
11 صباحا (الجمباز) علياء صالح - فردي الإيقاعي
12 ظهرا (الخماسي الحديث) أحمد الجندي ومهند شعبان - منافسات السلاح
12:30 ظهرا (المصارعة) جمال عبد الناصر - وزن 57 كجم
3:30 عصرا (الخماسي الحديث) ملك إسماعيل وسلمى أيمن - منافسات السلاح
6 مساء (دراجات) يوسف زكي - سباق أومنيومالجمعة 9 أغسطس
10 صباحا (تايكوندو) أية شحاتة - وزن 67 كجم
10:10 صباحا (تايكوندو) سيف عيسى - وزن 80 كجم
11 صباحا (غطس) رامز ضياء - تمهيدي 10م منصة ثابتة
11 صباحا (الجمباز) فرق جمباز إيقاعي - منتخب السيدات
12:30 ظهرا (المصارعة) عمرو رضا - 74 كجم
12:30 ظهرا (المصارعة) ضياء جودة - وزن 125 كجم
4 عصرا (رفع الأثقال) كريم أبو كحلة - وزن 89 كجم
8:30 مساء (رفع الأثقال) نعمة سعيد - وزن 71 كجم
8:30 مساء (سباحة توقيعية) هانا هيكل / ملك طوسون - زوجي الروتين التقنيالسبت 10 أغسطس
12:30 ظهرا (المصارعة) مصطفى حسين - حرة وزن 97 كجم
5 مساء (رفع الأثقال) سارة سمير - وزن 81 كجم
9:30 مساء (رفع الأثقال) عبد الرحمن السيد - وزن 102 كجمالأحد 11 أغسطس
12 ظهرا (الدراجات) إبتسام زايد - سباق أومنيوم
12:30 ظهرا (رفع الأثقال) حليمة عباس - وزن 81 كجم
9 مساء (حفل الختام)
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز