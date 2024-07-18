شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم: أنهينا ملف بوطيب وهذه أولويات مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي "الفيفا"، يُفيد برفع إيقاف القيد فيما يتعلق بقضية المغربي خالد بوطيب.

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، تلقينا خطابًا رسميًا يُفيد بانتهاء أزمة خالد بوطيب، وهذا يعد بمثابة ردًا على بعض ممن نفوا انتهاء الأزمة في وقت سابق.

وأضاف: "يتبقى مبلغ مالي قليل لانتهاء أزمة إيقاف القيد بشكل نهائي، فيما يتعلق بقضية مساعد البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق، وسيتم انهاء الملف نهائيًا".

وشدد المتحدث الرسمي باسم الزمالك على أن المجلس الأبيض يضع أولويات في ملفاته، ومنها سداد مستحقات اللاعبين وتجديد العقود، على أن يتم فتح ملف الصفقات الجديدة في وقت لاحق.