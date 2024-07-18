شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: فوز الأهلى على بيراميدز مرة أخرى يمنحه لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد أحمد حسام "ميدو"، مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الفريق الأبيض يحتاج التدعيم بـ4 صفقات على الأقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وواصل ميدو حديثه: "فى حال فوز الأهلى أمام بيراميدز المباراة المقبلة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز سوف يحسم حصد الفريق الأحمر اللقب بشكل كبير".

وأوضح "ميدو" خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد قائلا: "فريق الزمالك يحتاج مدافعا دوليا ولاعب خط وسط قوى، ومهاجما وحارس مرمى، بالإضافة إلى الناشئين الصاعدين".

وأشار أحمد حسام "ميدو" أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلى أفضل لاعب خط وسط فى مصر حاليا، وهذا الأمر ظهر خلال تأثيره فى مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدورى المصرى الممتاز والتنوع فى إحراز الأهداف.

وختم ميدو أن محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى يتعرض لضغط كبير ويقع فى أخطاء كبيرة أثناء المباريات، والأحق حاليا بالمشاركة فى المباريات هو مصطفى شوبير عقب التألق الفترة الماضية.