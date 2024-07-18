شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يرحب بـ يوسف أيمن: الأهلي ستحقق فيه أحلامك وتعيش أجمل اللحظات والان مع تفاصيل الخبر

رحب محمد عبد المنعم، نجم دفاع النادي الأهلي بالوافد الجديد للقلعة الحمراء يوسف أيمن، متمنيا له التوفيق والبطولات مع المارد الأحمر.

وقال عبد المنعم ليوسف، من خلال رسالة ترحيب به عبر استوري حسابه على إنستجرام: "مبروك أخي هذا المكان الذي تحقق فيه أحلامك وتعيش أجمل الحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون أهلاوي.. بالتوفيق".





وسبق ورحبت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بيوسف أيمن لاعب الفريق الجديد حيث نشرت صورة له معلقة عليها: "مرحبا بك في نادى القرن".

وأعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة.

أضاف أن النادي الأهلى قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.. وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني.