شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس عودة عمر كمال لقيادة الجبهة اليسرى أمام الألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودة عمر كمال لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر في مباراته القادمة أمام الألومنيوم في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويرغب كولر في إراحة كريم فؤاد الذي يقود الجبهة اليسرى منذ إصابة علي معلول، خشية من تعرضه للإجهاد، مع منح الفرصة لعمر كمال من أجل المشاركة أساسيا، بشرط أن يكون اللاعب على أتم جاهزية فنية للمشاركة في تلك المواجهة.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الاعتماد على اللاعبين البدلاء في مباراة الألومنيوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسين ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مباراة بيراميدز الهامة والمصيرية في مشوار الدفاع عن درع الدوري.

وينوى كولر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وإمام عاشور ووسام أبو علي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، في ظل معاناة الفريق من ضغط المباريات، على أن يحتفظ بهم على الدكة للاستعانة بهم وقت الحاجة إلى جهودهم.

فيما ينوي كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعمر كمال وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود كهربا وأفشة ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج وبيرسي تاو.

ويستعد الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

ينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والألومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.