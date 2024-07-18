شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا الأقرب لقيادة هجوم الأهلي أمام الألومنيوم بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمود كهربا لاعب الأهلي من قيادة هجوم فريقه في مباراته أمام الألومنيوم غدا الجمعة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، في ظل سياسة مارسيل كولر المدير الفني في تطبيق سياسة الدور.

وينوى كولر إراحة وسام أبو علي من المشاركة في المباراة بسبب ضغط المباريات خشية من تعرضه للإصابة قبل مباراة بيراميدز المصيرية.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الاعتماد على اللاعبين البدلاء في مباراة الألومنيوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسين ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مباراة بيراميدز الهامة والمصيرية في مشوار الدفاع عن درع الدوري.

وينوي كولر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وإمام عاشور ووسام أبو علي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، في ظل معاناة الفريق من ضغط المباريات، على أن يحتفظ بهم على الدكة للاستعانة بهم وقت الحاجة إلى جهودهم.

فيما ينوي كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعمر كمال وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود كهربا وأفشة ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج وبيرسي تاو.

ويستعد الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

وينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والألومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.