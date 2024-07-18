شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام بروكسى اليوم الخميس 18 -7 - 2024 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم الخميس لمواجهة بروكسى بكأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسى بكأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبروكسى ببطولة كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك أمام بروكسى بكأس مصر

يواجه فريق الزمالك نظيره بروكسى فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

الطلائع ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبروكسى

الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي، سيلاقى طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى الاخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولى الماضية، والتى خاض خلالها المنتخب الوطنى مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

الأهلى بطل النسخة الاخيرة من كأس مصر

وكان الأهلى حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى أقيمت فى السعودية.

الأهلى الاكثر تتويجاً بكأس مصر

يذكر أن الأهلى هو صاحب الرقم القياسى فى التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتى فى المركز الثانى الزمالك بـ 28 لقبًا.