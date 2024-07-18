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احتفال خاص بين عبدالله السعيد ورمضان صبحي بعد انتهاء أزمة المنشطات.. شاهد

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عبدالله السعيد - الزمالك

عبدالله السعيد - الزمالك

احتفل عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع رمضان صبحي نجم بيراميدز بعد انتهاء أزمة المنشطات.

وكان قد صدر قرارًا برفع الإيقاف عن رمضان صبحي في قضية المنشطات منذ ساعات، حيث أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات براءة اللاعب من الإتهام الموجه إليه.

رمضان صبحي تم اتهامه بتعمد إفساد عينة المنشطات الخاصة به خلال إحدى مباريات بيراميدز، والذي جاء قبل أيام قليلة من مواجهة الاهلي الحاسمة في بطولة الممتاز الموسم الحالي.

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ونشر عبدالله السعيد صورة له رفقة رمضان صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام احتفالًا ببراءة زميله السابق في الاهلي وبيراميدز.

من جهة أخرى فإن محكمة التحكيم “الكاس”، قد أصدرت قرارًا بتغريم الاهلي لصالح عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك، بمبالغ يصل مجموعها إلى 63 ألفًا و400 فرنك سويسري، ما يُعادل أكثر من 3 ملايين و400 ألف جنيه مصري.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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