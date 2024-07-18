الزمالك يخطف صفقة الاهلي السوبر.. إعلامي يفجرها

كشفت تقاير صحفية أن مسؤولو نادي الزمالك قد حصلوا على توقيع نجم الإسماعيلي لمدة 4 مواسم بشكل رسمي لضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات تلفزيونية::الزمالك وقع مع عمر الساعي لاعب نادي الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة، لمدة 4 مواسم وذلك بعد الوصول لاتفاق مع اللاعب على كافة الأمور المالية من أجل ضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم القادم بشكل رسمي”.

والبع:” مجلس الزمالك سيبدأ مفاوضات مع إدارة الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة من أجل ضم اللاعب رسميًا إلى صفوف القلعة البيضاء”.

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واختتم:” تمت التوقيع مع عمر الساعي بعد أن نال إعجاب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق”.

وكان قد كشف أحمد سالم المتحدث باسم الزمالك بأن النادي تلقى خطابًا رسميًا يُفيد بانتهاء أزمة خالد بوطيب وهذا بمثابة ردًا على بعض ممن نفوا انتهاء الأزمة في وقت سابق.

ويستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة قوية أمام نظيره بروكسي، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم 2023-2024.