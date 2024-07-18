قناة الاهلي تهاجم بيراميدز بسبب ارتفاع أسعار التذاكر

شن إسلام الشاطر نجم الاهلي السابق وإعلامي قناة القلعة الحمراء الحالي، هجومًا قويًا ضد بيراميدز وذلك بسبب أسعار تذاكر مباراة الفريقين المرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي نظيره بيراميدز في الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين المقبل، على استاد الدفاع الجوي.

وكان قد تم الإعلان عن أسعار تذاكر مباراة بيراميدز ضد الاهلي والتي وجاءت على النحو التالي:

درجة ثالثة شمال – 200 جنيه.

درجة أولى يمين – 2000 جنيه.

كبار الزوار – 5000 جنيه.

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وقال إسلام الشاطر، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الاهلي : “أي فريق بيكون على ملعبه يقوم بوضع أسعار التذاكر، ونادي بيراميدز طرح أسعار تذاكر مباراته مع الأهلي غالية”.

ووجه رسالة لمسؤولي نادي بيراميدز قائلًا: ” الحياة مش ناقصة، محتاجين نتفرج على مباراة حلوة من الناحية الفنية مثل المباراة الماضية”.

وأضاف الشاطر: “هل حضراتكم فاكرين إن جمهور الاهلي لن يحضر المباراة بسبب أسعار التذاكر التي وضعتوها، هذه الأمور بسيطة ولكن لابد المسؤولين في نادي بيراميدز ياخدوا بالهم من هذه الأمور، كده كده جمهور الاهلي هيروح وكده كده جمهور الاهلي هيشجع فريقه”.

واختتم: “بإذن الله المباراة ستكون بحضور 15 ألف مشجع وإن شاء الله تطلع مباراة تليق باسم الكبيرين النادي الاهلي وبيراميدز، الذي أصبح فريق كبير”.