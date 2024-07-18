أشرف حكيمي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق باريس سان جيرمان قد حسم مصيره مع النادي الفرنسي خلال الفترة القادمة.

وينتهي عقد الدولي المغربي مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان في صيف 2026.

ووفقًا لـ شبكة راديو “مونت كارلو” الفرنسية فقد توصل نادي باريس سان جيرمان إلى اتفاق نهائي مع أشرف حكيمي بتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وتابعت أن إدارة النادي الفرنسي برئاسة ناصر الخليفي ترغب في تأمين عقد لاعبها المغربي، بهدف إيقاف مغريات الأندية الأوروبية التي تسعى إلى ضم حكيمي وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني كما فعلوا مع مبابي.

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واختتمت أنه لم يتم الكشف عن مدة تجديد العقد والراتب والأمور المالية الخاصة باللاعب، وسيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة.

يذكر أن أشرف حكيمي شارك الموسم الماضي في 40 مباراة مع باريس سان جيرمان بجميع المسابقات، وسجل 5 أهداف وقام بصناعة 7 أهداف طوال الموسم.