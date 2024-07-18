بيراميدز يوضح سبب ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الاهلي

كشف نادي بيراميدز عن سبب ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الاهلي القادمة والمرتقبة ضمن إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

وكان قد أعلن نادي بيراميدز عن أسعار تذاكر مباراته القادمة أمام الاهلي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشارت بعض المصادر:” الاهلي رفع أسعار التذاكر على بيراميدز في المباراة الأولى كي لا نشترى”.

وتابع:” أن بيراميدز فعل بالمثل ورفع أسعار تذاكر مباراة الاهلي وزود أكتر من المتوقع”..

وسبق أن أعلنت شركة تذكرتي عبر موقعها عن أسعار تذاكر مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري.

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والتي جاءت كالآتي:

الدرجة الثالثة: 200 ج

الدرجة الأولى: 2000 جنيه.

المقصورة الرئيسية 5000 جنيه.

ويلتقي بيراميدز نظيره الاهلي، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين الموافق 22 يوليو الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد بيراميدز في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحل الاهلي ضيفًا على نظيره بيراميدز، على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي.

وعبرت جماهير النادي الاهلي عن غضبها من أسعار مباراة بيراميدز التي تم إعلانها نظرًا لارتفاع ثمنها.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يتواجد الاهلي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.