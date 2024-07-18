بسبب منتخب فرنسا.. ميسي مطالب بالأعتذار

طالبت الحكومة الأرجنتينية قائد منتخب بلادهم ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي بالاعتذار إلى المنتخب الفرنسي بسبب الإهانة التي تعرض لها لاعبي الديوك في كوبا أمريكا 2024.

وكان قد توّج منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا 2024، بعد فوزه أمام كولومبيا بهدف دون مقابل في النهائي.

وشهدت الاحتفالات عبارات عنصرية من إنزو فرنانديز لاعب الأرجنتين، عقب التتويج، حيث ظهر في بث مباشر عبر حسابه على “إنستجرام”، وشهدت الاحتفالات عبارات عنصرية مسيئة ضد لاعبي منتخب فرنسا وأصولهم، على غرار ما وقع عقب الفوز بكأس العالم 2022.

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وتطالب الحكومة الأرجنتينية ليونيل ميسي إصدار اعتذار بعد أن أظهر مقطع الفيديو الذي نشره إنزو فرنانديز لاعبين من المنتخب الوطني وهم يغنون أغنية عنصرية بعد الفوز بكوبا أمريكا.

وأجرى نادي تشيلسي إجراءً تأديبيًا داخليًا بعد أن قام فرنانديز بتصوير زملائه في المنتخب الأرجنتيني وهم يغنون أغنية عنصرية عن المنتخب الفرنسي، وهو ما أثار أزمة مع زملائه الفرنسيين في الفريق الإنجليزي.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه تقدم بشكوى إلى فيفا رسميًا من أجل فتح تحقيق في هذه الواقعة.