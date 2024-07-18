موعد مباراة الأهلى أمام الألومنيوم بكأس مصر والقناة الناقلة

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ينهى فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الخميس تحضيراته لمباراته أمام الألومنيوم غداً الجمعة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة الليلة.

موعد مباراة الأهلى أمام الالومنيوم بكأس مصر والقناة الناقلة

يستعد الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة مساء غداً الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر

أخر ظهور للأهلى مع الالومنيوم

وواجه الأهلى فريق الألومنيوم فى دور الـ32 بنسخة 2016 وتغلب الأحمر وقتها بستة أهداف دون مقابل.

فاركو ينتظر الفائز من الأهلى والالومنيوم

ينتظر فريق فاركو الفائز من الأهلى والالومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.

طريق الأهلى فى كأس مصر

ومن المنتظر أن يواجه الأهلى فى دور الـ16 نظيره فاركو، وحال استمرار مشواره فسيصطدم بالدور ربع النهائى مع الفائز من البنك الأهلى والمصرى البورسعيدى.

الأهلى بطل النسخة الاخيرة من كأس مصر

وكان الأهلى حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى أقيمت فى السعودية.

الأهلى الاكثر تتويجاً بكأس مصر

يذكر أن الأهلى هو صاحب الرقم القياسى فى التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتى فى المركز الثانى الزمالك بـ 28 لقبًا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والالومنيوم فى كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والالومنيوم فى كأس مصر، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.