الامارات | سحب قرعة دوري أبطال آسيا للسيدات اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجرى اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات موسم 2024-2025، حيث يشارك 21 فريقاً في النسخة الافتتاحية التاريخية من البطولة التي تنطلق منافساتها في أغسطس المقبل.

ويتنافس 13 فريقاً في الدور التمهيدي من البطولة، من بينها فريق أبوظبي لكرة القدم للسيدات، حيث يتم توزيع هذه الفرق على أربع مجموعات، تضم مجموعة واحدة منها أربعة فرق، فيما تضم المجموعات الثلاث الأخرى ثلاثة فرق في كل منها.

وتستضيف السعودية وبوتان والأردن وماليزيا مجموعة واحدة لكل منها، وتقام المنافسة بنظام الدوري من 25 إلى 31 أغسطس المقبل، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور المجموعات.

وتنضم الفرق الأربعة المتأهلة من الدور التمهيدي إلى ثمانية فرق تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات الذي يتضمن ثلاث مجموعات تضم كل منها أربعة فرق تتنافس بنظام التجمع من مرحلة واحدة، من السادس إلى 12 أكتوبر 2024. وتستضيف المجموعات الصين وتايلاند وفيتنام.

وتم تصنيف الأندية ووضعها في أوعية، بحسب تصنيف الاتحادات الوطنية الخاصة بها، بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للسيدات، حيث يقع نادي أبوظبي في المستوى الثالث مع ناديي «إيه بي إف» (نيبال)، وليون سيتي سايلرز (سنغافورة).

وتستمر منافسات البطولة في الأدوار الإقصائية من 22 مارس إلى 24 مايو 2025، موعد المباراة النهائية.

وتم تخصيص جوائز مالية للأندية المشاركة في البطولة، حيث يحصل بطل النسخة الأولى على جائزة مالية بـ1.3 مليون دولار.