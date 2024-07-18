الامارات | مها الشحي ويوسف المطروشي يستعدان لأولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب الوطني للسباحة مروان حافظ الحتاوي، مواصلة الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وذلك من خلال معسكر إعداد خارجي للسبّاحة مها الشحي، يستمر حتى 23 الجاري موعد السفر إلى باريس للمشاركة في الأولمبياد.

وتشارك رياضة السباحة في الأولمبياد بالسباح يوسف المطروشي، المحترف في أميركا، والسباحة مها الشحي، ومعهما مدرب المنتخب الوطني مروان الحتاوي، وهي الدورة الأولمبية الثانية التي يشارك فيها المطروشي، بعد أن شارك في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال مروان الحتاوي: لـ«الإمارات اليوم»: «بدأنا معسكر الإعداد مبكراً في بولندا للسباحة مها الشحي، وبدأ المعسكر في 16 يونيو، ويستمر حتى موعد السفر إلى باريس 23 يوليو، أما يوسف المطروشي فيستمر في إعداده بأميركا حتى موعد السفر إلى باريس أيضاً، في يوم 23 يوليو الحالي، حيث كان من الأفضل مواصلة تدريباته هناك، خاصة أن هناك نحو 15 سباحاً يشاركون في أولمبياد باريس أيضاً».

وأضاف: «تشارك مها الشحي في سباق 200 متر، ويكون يوم 28 الجاري، بينما يشارك يوسف المطروشي في سباق 100 متر حرة، وهو السباق نفسه الذي شارك فيه السباح في أولمبياد طوكيو، وسيكون ذلك يوم 30 يوليو، على أن تكون العودة يوم 1 أغسطس، إلى الإمارات».

وعن المعسكر التدريبي أكد الحتاوي، التزام مها الشحي الجاد في التدريبات بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، وكانت قد واصلت التدريبات منذ نهاية دورة الألعاب الخليجية التي نجحت خلالها في إحراز 4 ميداليات ملونة، وتستمر حتى موعد السفر إلى باريس، مشيراً إلى الدور الكبير الذي قامت به اللجنة الأولمبية واتحاد السباحة في إعداد السباحين استعداداً للمشاركة في الأولمبياد.