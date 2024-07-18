أحمد حجازي يقترب من نادي الخلود

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح النجم الدولي المصري أحمد حجازي لاعب فريق الاتحاد السعودي على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى نادي الخلود خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة الميدان الرياضي في تقرير لها اليوم أن أحمد حجازي يتجه لقبول عرض نادي الخلود ومرافقة زميله السابق في الاتحاد الحارس مارسيلو جروهي الذي انتقل للنادي قبل أيام قليلة.

واستقرت إدارة الاتحاد على رحيل جميع الأجانب بالفريق بخلاف كريم بنزيما وكانتي وفابينيو على أن يتم التعاقد مع صفقات سوبر جديدة لدعم الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن نادي الخلود سيواجه الاتحاد في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد.