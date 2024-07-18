رسميًا.. بداية فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024 رسميًا فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتشهد الأيام الحالية تحركات كبيرة من أندية دوري روشن لحسم الصفقات من أجل دعم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد وعلى رأسها أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي المملوكة لصندوق الاستثمارات.

وكان الاتحاد قد أعلن تعاقده أمس مع النجم الجزائري حسام عوار قادمًا من نادي روما الإيطالي، ليكون أولى صفقات دعم الفريق في الميركاتو، حيث يجيد عوار اللعب في وسط الملعب.

كما حسم نادي الشباب صفقة هارون كمارا قادمًا من نادي الاتحاد ويستعد لحسم صفقة النجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله.

واستقرت إدارة الاتحاد على رحيل جميع الأجانب بالفريق بخلاف كريم بنزيما وكانتي وفابينيو على أن يتم التعاقد مع صفقات سوبر جديدة لدعم الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

بينتو لاعبًا للنادي النصر بعقد لمدة أربعة مواسم

حسم نادي النصر السعودي تعاقده مع الحارس البرازيلي بينتو ضمن خطة دعم صفوف العالمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ووصل الحارس بينتو إلى معسكر النصر الآن في إسبانيا، ويستعد للالتقاء مع لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر واللاعبين لأول مرة من أجل التعرف عليهم والاستعداد للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

الاتحاد على بعد خطوة حسم صفقة موسى ديابي

أصبح نادي الاتحاد السعودي على بعد خطوة واحدة من حسم صفقة اللاعب موسى ديابي، وأكد الصحفي جيانلويجي لونجاري أن النجم الفرنسي صاحب الـ25 عامًا يقترب من مغادرة نادي أستون فيلا الإنجليزي متجهًا إلى الاتحاد السعودي.