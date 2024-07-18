مادة معروفة للجميع أنها متفجرات.. محمد إيهاب يكشف تفاصيل أزمة جديدة بأولمبياد ريو دي جانيرو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال، على ما تم نشره عبر الحساب الرسمى للمحكمة الرياضية الدولية، بشأن إيجابية العينة الخاصة به في أولمبياد ريو دي جانيرو 2026.

وكتب إيهاب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فيه خبر من شوية نازل على صفحة المحكمه الرياضيه الدوليه بيقول أن العينة الخاصة بي في أوليمبياد الريو لقوا فيها ماده منشطه اسمها دينابول ماده معروفه للجميع أنها متفجرات، مادة بتقعد في الجسم اكثر من ٦ شهور هرمون صريح زي ما بيقولوا".

وأضاف: "من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٢ داخل برنامج فحص المنشطات دم وبول تدريبات و ماتشات، ولاعب بطولات قبلها شايل اكتر منها وبعدها في نفس السنه وبعدها و بمجموعه أعلى منها مفهاش حاجه وجميع اوراق التحاليل ومواعيدها محتفظ بها، فقريباً التحقيقات ستظهر الحقيقه".

وتابع: "وأنا لا أتهم أحد بباطل ومثلي كباقي الفريق جميع فيتاميناتي الغذائية مسجله بتقارير خصوصاً عام الأوليمبياد".

وواصل: "وأنا لا أخون بلدي ولا الأمانه التي لطالما حملت اسمها فخراً واعتزازاً لآخر يوم اعتزالي بمسيرتي الرياضية".

واختتم إيهاب: "اختبار جديد من الله، اللهم ثبتنا على قول الحق، وانصرنا على من افترى علينا فإنك القادر لا يعجزك شيء، ولله الأمر من قبل ومن بعد".

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