شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم لناشئي الاسكواش للفرق بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، اليوم الخميس، منافسات بطولة العالم لناشئي الاسكواش للفرق، والتى تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجاري.

وجاءت قائمة البعثة المصرية في منافسات الشباب والبنات كالتالي..

الشباب️محمد زكريا المصنف 64 عالمياً والمرشح الأول للبطولة، مروان عبد السلام ، عمر عزام، مروان عسل، يوسف مبروك، أدهم رشدى. البناتحاملة اللقب ️أمينة عرفى المصنفة 13 عالمياً والمرشحة الأولى للبطولة، فيروز أبو الخير ، نادين الحمامى، جنى جلال، ️نور مجاهد، مليكة تيمور.

وقرر الاتحاد المصرى للاسكواش تعيين الدكتور خالد الشناوى طبيباً لبعثة الفراعنة المشاركة فى بطولة العالم للناشئين.

و يشارك 46 منتخباً يتصدرها مصر، ويضم كل منتخب أربعة لاعبين تقل أعمارهم عن 19 عامًا، في مباريات فردية، حيث يتأهل الفريق الأول الذي يفوز بمباراتين.

تتضمن بطولة هذا العام إقامة منافسات الرجال والسيدات في وقت واحد لأول مرة في تاريخ البطولة، في بطولة الرجال، من المقرر أن يتنافس 27 فريقًا، وهو خامس أكبر مشاركة في تاريخ الحدث.

وفي منافسات السيدات يشارك 19 فريقا، وهو ثاني أكبر عدد بعد بطولة 2005 التي شهدت تنافس 20 فريقا، هذا العام، سيرسل 16 اتحادًا فرقًا للرجال والسيدات، بما في ذلك الولايات المتحدة المضيفة، وتحمل إنجلترا لقب الرجال إنجلترا، بينما تدافع مصر عن لقب السيدات.

وتشهد بطولة هذا العام أيضًا الظهور الأول للفلبين وماكاو الصينية، حيث يرسل كلا الاتحادين فريقًا للرجال لأول مرة.