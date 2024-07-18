شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس الألومنيوم بالفيديو قبل مواجهة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

حصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مباريات لفريق الألومنيوم قبل المباراة التي ستجمع الفريقين الجمعة المقبل في دور الـ32 لكأس مصر.

وطلب المدرب السويسري من معاونيه تجهيز ملخص للمنافس الذي يرفض المدرب السويسري الاستهانة به أو التقليل من شأنه، ويحرص المدير الفني للأهلي على التحدث مع لاعبيه بشكل مُستمر عن ضرورة التركيز بالمباراة جيداً منذ بدايتها وعدم السماح للألومنيوم بدخول أجواء اللقاء خاصة وأن مباريات الكأس دائماً ما تشهد مفاجآت من الفرق الصغيرة أمام الكبار.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الاعتماد على اللاعبين البدلاء في مباراة الألومنيوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسين ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مباراة بيراميدز الهامة والمصيرية في مشوار الدفاع عن درع الدوري.

وينوى كولر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وإمام عاشور ووسام أبو علي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، في ظل معاناة الفريق من ضغط المباريات، على أن يحتفظ بهم على الدكة للاستعانة بهم وقت الحاجة إلى جهودهم.

فيما ينوى كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعمر كمال وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود كهربا وأفشة ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج وبيرسي تاو.

ويستعد الأهلى لمواجهة الألومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر

وينتظر فريق فاركو الفائز من الأهلى والألومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.