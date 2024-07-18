اليوم.. منتخب اليد يواجه السويد وديا استعدادا للأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد مباراة ودية ثانية أمام نظيره منتخب السويد؛ اليوم الخميس؛ ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد تعادل أول أمس أمام نظيره السويدى بنتيجة 32/32 في الودية الأولي بالمعسكر الحالي الذي يقيمه المنتخب المصري بالسويد قبل السفر إلى باريس.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة ودية أخيرة أمام منتخب اليابان؛ قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024؛ حيث اتفق مسؤولي الاتحاد المصري لكرة اليد مع منتخب اليابان على خوض مواجهة ودية يوم 23 يوليو الجاري في فرنسا.

و من المقرر أن يصل منتخب مصر إلى فرنسا يوم 21 يوليو قادما من السويد بعد انتهاء المعسكر الذي يخوضه الفراعنة هناك استعدادا للاولمبياد.

وتشارك مصر في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في المعسكر، كل من: كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام الطيار وعمر الوكيل بكار وأحمد هشام وعلي زين وأحمد هشام السيد دودو وعبد الرحمن فيصل، ويحيى الدرع وسيف الدرع، ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند، وأكرم يسري وإبرهيم المصري وأحمد عادل، وخالد وليد ومحمد طارق.