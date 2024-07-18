شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك أمام بروكسى اليوم الخميس 18 -7 - 2024 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع بروكسى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_الطلائع ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبروكسى

الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي، سيلاقى طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى الاخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".

2_ سبب تأجيل مباراة الزمالك وبروكسى

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولى الماضية، والتى خاض خلالها المنتخب الوطنى مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

3_الزمالك وصيف النسخة الاخيرة من كأس مصر

وكان الأهلى حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى أقيمت فى السعودية.

4_الزمالك الوصيف التاريخى لبطولة كأس مصر

يذكر أن الأهلى هو صاحب الرقم القياسى فى التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتى فى المركز الثانى الزمالك بـ 28 لقبًا.

5_لقاء وحيد جمع الزمالك وبروكسى

التقى الزمالك مع بروكسى مرة واحدة وكانت فى دور الـ"32" لبطولة كأس مصر أيضاً وحقق الفارس الأبيض فوزاً صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى لقاء وصل للأشواط الإضافية.