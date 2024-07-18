شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفوق تاريخيا على الجونة قبل مواجهة دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، لمواجهة فريق الجونة يوم الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من دورى nile.

تاريخ مواجهات الإسماعيلى والجونة

وتعد مباراة الاثنين المقبل الثامنة عشر تاريخيا، حيث سبق أن تواجها في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها فريق الإسماعيلى 8 انتصارات، بينما فاز الجونة في 4 لقاءات وتعادلا في 5 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 27 هدفا، بينما سجل أبناء الجونة 21 هدفا.

من جانب آخر، اتفق مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على إقامة مباراة ودية مع فريق الاتفاق السعودى في منتصف شهر أغسطس المقبل، لتكون ثانى المباريات الودية التي يخوضها الدراويش احتفالا بمرور 100 عام على تأسيسه.

وكان الإسماعيلى واجه فريق أهلى بنغازى في ليبيا وانتهت بخسارة الدراويش بهدفين نظيفين على ملعب شهداء بنينا احتفالًا بمئويته التاريخية بالإضافة إلى تكريم اللاعب ونيس خير.