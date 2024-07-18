"محاضرة كولر وتدريبات بدنية".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الألومنيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، استعداداً لمواجهة الألومنيوم بكأس مصر.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، محاضرة فيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للوقوف على بعض الجوانب الفنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا، في لقاء مودرن سبورت أمس بالدوري أمس، مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا في الجيم، للتخلص من حالة الإرهاق.

وأجرى باقي لاعبي الفريق مجموعة من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة، تحت إشراف المدير الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق الألومنيوم يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

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