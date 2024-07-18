شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يقترب من العودة لتدريبات المنتخب الأولمبي بعد التعافي من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد نبيل كوكا لاعب المنتخب الأولمبي من العودة للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها في ودية أوكرانيا الأولى التي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بالتعادل 1-1.

وكشف الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الأوليمبي، أن الاشعة التى أجريت للاعب احمد نبيل كوكا أثبتت وجود كدمة فى وجه القدم فى المنطقة القريبة من الإصابة القديمة والجهاز الطبي يسعي لتجهيز اللاعب جيدا قبل المباريات الرسمية التى تنطلق يوم 24 يوليو بمواجهة الدومينيكان.

وكان احمد كوكا قد تعرض للإصابة فى الدقيقة 60 من المباراة الودية التى أقيمت مع أوكرانيا وانتهت بالتعادل 1-1 فى إطار استعدادات المنتخب الأوليمبي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقام الجهاز الطبي بعمل العلاج الأولى بعد المباراة ويقوم اللاعب بإجراء جلسات علاجية وتأهيلية تحت إشراف د.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بمعدل جلستين فى اليوم، وقام طارق سليمان بالتواصل مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى وارسل له التقرير والاشعة الخاصة باللاعب.