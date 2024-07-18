شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رحيل كولر عن الأهلي فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

ارتبط اسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف الجاري عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام أندية سعودية بالتعاقد معه لقيادة الفريق في المرحلة القادمة، وهو ما رد عليه المدرب السويسري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن سبورت الأخيرة.

وعلق مارسيل كولر على أنباء رحيله عن النادى الأهلى وتدريب أحد الأندية السعودية: "عقدى مع النادى الأهلى مستمر لمدة موسمين"، وهو ما يغلق الباب أمام فكرة رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الاعتماد على اللاعبين البدلاء في مباراة الألومنيوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسين ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مباراة بيراميدز الهامة والمصيرية في مشوار الدفاع عن درع الدوري.

وينوي كولر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وإمام عاشور ووسام أبو علي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، في ظل معاناة الفريق من ضغط المباريات، على أن يحتفظ بهم على الدكة للاستعانة بهم وقت الحاجة إلى جهودهم.

فيما ينوي كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعمر كمال وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود كهربا وأفشة ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج وبيرسي تاو.

ويستعد الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر

ينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والألومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.