شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر اللعبات المصرية التي حققت ميداليات في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت 10 ألعاب سيطرتها على ميداليات البعثات المصرية، وكان نصيب الأسد لرفع الأثقال بـ14 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات، والبداية كانت من خلال ذهبية السيد نصير في أولمبياد أمستردام 1928، وآخرها برونزية سارة سمير في أولمبياد ريو دي جانيرو 2020.

وجاءت المصارعة في المركز الثاني بـ 8 ميداليات بواقع ذهبيتين و3 فضيات و3 برونزيات، كانت البداية مع ذهبية إبراهيم مصطفى في أولمبياد أمستردام 1928، وصولا لبرونزية محمد إبراهيم كيشو في أولمبياد طوكيو 2020.

وفيما يلي أكثر اللعبات التي حققت ميداليات في الأولمبياد



رفع الأثقال – 14 ميدالية

المصارعة – 8 ميداليات

التايكوندو – 4 ميداليات

الملاكمة – 4 ميداليات

الجودو – 2 ميدالية

الغطس – 2 ميدالية

الكاراتيه - 2 ميدالية

سلاح الشيش – 1 ميدالية

خماسي حديث – 1 ميدالية