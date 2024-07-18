شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر أمام بروكسى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح فريق الزمالك مع دقات الثامنة مساء اليوم الخميس مشواره ببطولة كأس مصر بمواجهة بروكسى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة فى مواجهة يخشى الفارس الأبيض من مفاجأتها، خاصة بعد تعادله سلبياً أمام بلدية المحلة فى اللقاء الأخيرة بالدورى.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولى الماضية، والتى خاض خلالها المنتخب الوطنى مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

التقى الزمالك مع بروكسى مرة واحدة وكانت فى دور الـ"32" لبطولة كأس مصر أيضاً وحقق الفارس الأبيض فوزاً صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى لقاء وصل للأشواط الإضافية.

الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي، سيلاقى طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى الاخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".

وكان الأهلى حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى أقيمت فى السعودية.

ويعد الأهلى هو صاحب الرقم القياسى فى التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتى فى المركز الثانى الزمالك بـ 28 لقبًا.

وطالب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك لاعبيه بإستعادة الانتصارات بالفوز على بروكسى لتدشين بداية قوية ببطولة الكأس طمعاً فى حصد اللقب بعد التتويج بالكونفدرالية الافريقية هذا الموسم.

فى المقابل، كشف محمد حامد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بروكسى عن صعوبة مباراة الزمالك مؤكداً أن المنافس فريق كبير، متمنياً أن يحقق فريقه نفس الأداء الذى حدث فى الموسم الماضى.

وتابع مدرب بروكسى أنه كان يتمنى ان تقام البطولة على ملاعب أندية القسم الثاني، وفقا للمتبع فى النظام الأوروبي، حتى يكون مفيد للكرة المصرية.