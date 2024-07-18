شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يعلن التعاقد مع إمام عاشور لمدة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 18 يوليو 2023، أعلن النادى الأهلى تعاقده رسميًا مع إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتيلاند الدنماركى دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وخاض إمام عاشور البالغ من العمر 26 عامًا، 7 مباريات مع الفريق الدنماركي، سجل خلالها هدفين، قبل أن يتلقى إصابة كبيرة أبعدته عن المباريات.

نجح إمام عاشور، فى خطف الأنظار منذ ارتدائه الفانلة الحمراء، ليصبح أهم اللاعبين فى كتيبة السويسرى مارسيل كولر مدرب الفريق.



إمام عاشور لحظة اعلان تعاقده مع الأهلى

وحقق إمام عاشور ثمانية ألقاب فى مسيرته حتى الآن، إذ حصد لقب الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين كما فاز بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما وذلك قبل اللعب للأهلى، وبعد ارتداء الفانلة الحمراء توج ببطولة السوبر المحلى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا.

موسم إمام عاشور الأول مع المارد الأحمر هو الأفضل فى مسيرته منذ تواجد اللاعب بين أندية دورى Nile، حيث شارك فى 40 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 9، إذ لم يتمكن من تسجيل هذه الأرقام من قبل خلال موسم واحد خلال فترة تواجده فى الزمالك وحرس الحدود، بالإضافة إلى ميتلاند الدنماركى.