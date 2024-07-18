كأس مصر.. الزمالك يواجه بروكسي فى لقاء "السهل الممتنع " اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقى فى الثامنه مساء اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بروكسي فى دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر والمقرره بإستاد القاهره الدولى.

يدخل الفريق الأبيض اللقاء وسط حاله من الحذر الشديد خوفا من وقوعه فى مصيدة مفاجأت الكأس التى تحدث دائما مع الفرق الكبيره عندما تواجه أخرى من الدرجه الثانيه وهو ماحرص المدير الفنى البرتغالى جوزيه جوميز على تأكيده للاعبين بعد الدرس الذى تعلمه من مباراة بلديه المحله الإثنين الماضى عندما دفع باللاعبين الشباب على حساب الكبار عبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي حيث حذر لاعبيه من التهاون والاستهتار وضرورة حسم اللقاء مبكرا وعدم إضاعة الفرص السهله واللعب بجديه أملا فى استكمال مشوار الكأس حيث يواجه الزمالك طلائع الجيش فى حال التأهل للدور ثمن النهائي .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي بسبب فترة التوقف الدولي الماضية والتي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم .