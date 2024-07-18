الزمالك يدفع بقوته الضاربة أمام بروكسي في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيله الاساسي الذي يواجه نظيره بروكسي في مباراة الدور 32 لبطولة كأس مصر مساء اليوم الخميس.

ويدفع جوميز بقوته الضاربة في مباراة اليوم لحسم بطاقة التأهل وتجنب مفاجآت بطولات الكأس، خاصة بعدما إعتمد في المباريات الأخيرة على تشكيلة من اللاعبين الصاعدين.

وتستمر معاناة الزمالك مع الغيابات في ظل تواجد الرباعي أحمد مصطفى زيزو وزياد كمال ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد مع المنتخب الاولمبي إضافة لعدم جاهزية شيكابالا العائد من اصابة طويلة.

في المقابل يستعيد الزمالك في مباراة اليوم خدمات أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق بعد غيابه خلال المباريات الماضية بداعي الإصابة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بروكسي في كأس مصر

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الوسط: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - عمار ياسر.