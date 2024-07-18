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"خايفين تلاعبوا الأهلي".. إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة إلى بيراميدز لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، رسالة إلى نادي بيراميدز، بعد زيادة سعر تذاكر مباراة الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل في .

وقال عبد الجواد عبر برنامجه "الهداف" المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس 2: "لماذا تتخذوا جماهير الأهلي عدوا لكم؟، هكذا تقول للناس إن لاعبيك "ركبها بتخبط" من الجماهير، خايفين تلاعبوا الأهلي بجماهيره ليه؟".

وشهدت أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي، ارتفاعا ملحوظا ووصل سعر تذكرة المقصورة إلى 5000 جنيه، و 200 جنيه للدرجة الثالثة، ويحدد الفريق صاحب الأرض (بيراميدز) أسعار التذاكر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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