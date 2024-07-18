الأبيض يخشى المفاجآت.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسي بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره بروكسي، اليوم الخميس في بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك وبروكسي، اليوم الخميس، في دور ال32 من بطولة كاس مصر، على استاد القاهرة الدولي.

ويخشى فريق الزمالك خلال مواجهة اليوم من مفاجآت الكأس، ويبحث عن تحقيق الفوز، والتهديف مبكرا، وفي المقابل يبحث المنافس عن تقديم أداء جيد ومحاولة تحقيق انتصار تاريخي.

وكان نادي الزمالك واجه نفس الفريق بروكسي في دور ال32 من بطولة كأس مصر الموسم الماضي، ونجح في تحقيق الفوز بصعوبة بنتيجة (3/2).

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبروكسي، في الثامنة مساء اليوم الخميس، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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