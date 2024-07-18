شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض العروض الخارجية لضم أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

رفض النادي الأهلي التراجع في طلباته المالية لبيع بعض لاعبي الفريق الذي سبق ووافق النادي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني على رحيلهم بنهاية الموسم الجاري ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن النادي لا يمانع أحتراف أي لاعب يتلقى عرض مُغر ومناسب له وللنادي لكن في الوقت نفسه لا يمكن التراجع عن طلبات الأهلي المالية لاحتراف لاعبيه خاصة وأن تعويض هؤلاء اللاعبين بصفقات قوية من الخارج يحتاج مبالغ كثيرة للغاية.



وأشار المصدر إلى أن الأهلي تلقى عروض كثيرة خلال الفترة الأخيرة لضم بعض لاعبي الفريق في مقدمتهم ، المغربي رضا سليم والجنوب أفريقي بيرسي تاو ومعهما محمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا.

وشدد المصدر على أن الأهلي أبدى مرونة في رحيل بعض اللاعبين لكن المقابل المالي الذي وصل من أندية خارجية لضم الثلاثي رضا سليم وبيرسي تاو وأفشة كان ضعيف للغاية ولا يتناسب مع قيمة ومكانة هذا الثلاثي ، فاللاعب المغربي وصلته عروض من بلاده لكنها ضعيفة وهو نفس ما حدث مع بيرسي تاو الذي تلقى عروض سعودية وأخرى من جنوب أفريقيا وهي عروض ضعيفة أيضاً ولم يختلف الأمر كثيراً مع أفشة الذي تلقى عروض سعودية وكويتية بمقابل مالي ضئيل لكن ربما يبدو الأمر مختلفاً إلى حد ما بالنسبة لكهربا الذي يُرحّب الجهاز الفني برحيله كما أن العروض المالية المُقدمة له من أندية سعودية ربما تكون أفضل من العروض التي وصلت لأفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

