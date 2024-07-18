شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الفراعنة يسيطرون على الألقاب الفردية فى بطولة العالم للاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سيطر أبطال الفراعنة الشباب، على الألقاب الفردية في بطولة العالم لناشئى الاسكواش بالمنافسات الفردية، والتى تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجارى.

وفاز محمد زكريا بلقب الشباب في المباراة النهائية على جوو يونج نا بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-6.

بذلك تستعيد مصر اللقب بعد غياب 4 نسخ، حيث كان مصطفى عسل لاعب الأهلي هو المتوج بآخر لقب في 2019.

كما توجت البطلة الصاعدة أمينة عرفي، بلقب الناشئات، عقب الفوز على مواطنتها المصرية فيروز أبو الخير في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 48 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 15-13, 11-5.

وجدير بالذكر أن البطلة الواعدة أيضاً لم تتعرض لأي هزيمة خلال تمثيلها لمصر في الفترة الماضية بداية من عام 2017، ورغم أنها عادات انجاز نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً في الوقت الحالي والمتوجة بـ 3 ألقاب عالم في منافسات الناشئات أيضاً، إلا أن أمينة عرفي أضافت إلى ذلك أنها حصدت ألقابها الثلاثة على التوالي كأول لاعبة تحقق ذلك الانجاز.



امنية عرفي



لاعبو الاسكواش



لاعبو مصر للاسكواش



لاعبو مصر