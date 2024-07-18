شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ التنسيق مع الرابطة للسوبر المصري للأبطال بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

بدأ اتحاد الكرة التنسيق مع الشركات الراعية ورابطة الأندية على التفاصيل التنظيمية الخاصة ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامة النسخة الثانية منه في أكتوبر المقبل بالإمارات.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة رسميًا إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال من 4 إلى 7 أكتوبر، والتي ستقام في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي.

وقرر اتحاد الكرة ، ترشيح بطل ووصيف مسابقة الدورى المصري " نايل " 2023 - 2024 للمشاركة في بطولة السوبر الرباعى بجانب بطل كأس الرابطة في حالة تأخر إقامة مباراة نهائي كأس مصر موسم 2023-2024 لتحديد بطل الكأس.

وسيشارك فى البطولة 4 فرق هم بطل الدوري المصري - بطل كأس مصر - بطل كأس الرابطة، أما الفريق الرابع فهو الفريق الحاصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة لهذه البطولة، على أن تكون مواعيد البطولة في نصف النهائى سيكون يوم 4 أكتوبر، بينما النهائى سيكون يوم 7 أكتوبر.