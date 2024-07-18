شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينى وعراقى وجزائرى.. 3 لاعبين تحت السن مرشحون لتدعيم الأهلى بالصيف والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مسئولو النادي الأهلي، ترشيحات لضم 3 لاعبين تحت السن من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل بحث الإدارة عن تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين.

وتلقت لجنة اسكاوتنج بالنادي الأهلى، ترشيحات لضم الفلسطيني منير بدارين لاعب روزوفا دولينا كازانلاك البلغاري "جناح ولاعب وسط" والعراقي آدم طالب رشيد لاعب فريق الشباب بنادي تورينو الإيطالي "مدافع"، والجزائري مسلم أناتوف لاعب مولودية الجزائر "مهاجم".

ومن المقرر أن تحسم لجنة الاسكاوتنج بالأهلي موقفها من التعاقد مع الثلاثي تحت السن، حال نال اللاعبين الثلاثة إعجاب لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويذكر أنه حال تعاقد الأهلي مع الفلسطيني منير بدارين سيتم قيده كلاعب محلي وليس أجنبى، كما حدث مع مواطنه وسام أبو علي الذي انضم للفريق الأحمر يناير الماضى ويقدم عروضا رائعة مع الأهلي في الوقت الحالي.

بينما موقف التعاقد مع العراقي آدم طالب غير محسوم انتظار لحسم الموقف من قبل لجنة التخطيط وكولر، حيث أبدت لجنة الاسكاوتنج إعجابها باللاعب، وأخيرا سيواجه الأهلي صعوبة حال التعاقد مع أناتوف بسبب طلبات نادي مولودية الجزائر المالية للتخلي عن الموهبة الصاعدة باعتباره من أبرز لاعبي منتخب شباب الجزائر ثم المنتخب الأولمبي حاليا.

شاهد مهارات منير بدارين:

شاهد مهارات آدم رشيد:

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مهارات مسلم أناتوف: