أونانا ينهي إجراءات انتقاله إلى أستون فيلا في صفقة قياسية

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى نجم فريق ايفرتون ومنتخب بلجيكا امادو اونانا إجراءات انتقاله إلى نادي استون فيلا الانجليزي في صفقة قياسية بلغت ٥٠ مليون جنية استرليني حصل عليها فريق ايفرتون.

وقالت صحيفة الديلي تليجراف ان اونانا انتقل بالفعل إلى استون فيلا بعد انتهاء المفاوضات بشكل رسمي بين الناديين وسيجري الاعب كشفا طبيا خلال الساعات القليلة القادمة بعدما حصل على راحة بعد مشاركته مع منتخب بلجيكا في بطولة يورو ٢٠٢٤ .

وأضافت صحيفة الديلي تليجراف ان ايفرتون وافق على تخفيض بعض الشروط المادية للصفقة من اجل انهائها بشكل نهائي حتى يتمكن من إنهاء العديد من المشاكل المادية التي واجهته خلال الفترة الماضية من خلال الاخلال بقواعد اللعب النظيف والتي ادت إلى خصم نقاط في الموسم الماضي .

واشارت الديلي تليجراف إلى أن جماهير ايفرتون أصابها الكثير من الارتياح بعد إنهاء صفقة امادو اونانا حيث كانت جماهير ايفرتون لا ترغب في التفريط في المدافع الشاب جاريد براينتوايت الذي كان في طريقه للانتقال الى مانشيستر يونايتد في ظل رغبة ايفرتون في الحصول على مقابل مادي كبير يساعده في إنهاء الازمة المالية كما حقق اونانا هدفه في الانتقال إلى نادي يشارك في دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل .