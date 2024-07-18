موعد مباراة الزمالك وبروكسي اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي، مساء اليوم الخميس، في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز وعينه على الفوز وبطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، لمواصلة مشواره نحو المنافسة بقوة على اللقب.

على الجانب الآخر سيخوض بروكسي المباراة على أمل تحقيق مفاجأة وإقصاء الفارس الأبيض، المرشح بقوة للقب هذا الموسم، وخطف بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة.

ومن المقرر أن يتأهل الفريق الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي اليوم لملاقاة طلائع الجيش في دور الـ16 الذي تأهل على حساب فريق بور فؤاد بعد الفوز عليه بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك وبروكسي والقناة الناقلة:

من المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة الزمالك ضد بروكسي في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي طارق الأدور.