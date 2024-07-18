مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام بروكسي اليوم بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز على تشكيل الزمالك الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد بروكسي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - أحمد فتوح

الوسط: ناصر ماهر- نبيل عماد - عبدالله السعيد

الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف إبراهيم - جمال موتيابا

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك مفاجأة بعودة أحمد فتوح للمشاركة بصورة أساسية من جديد بعد فترة غياب طوالة بسبب الإصابة.

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز وعينه على الفوز وبطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، لمواصلة مشواره نحو المنافسة بقوة على اللقب.

على الجانب الأخر سيخوض بروكسي المباراة على أمل تحقيق مفاجأة وإقصاء الفارس الأبيض المرشح بقوة للقب هذا الموسم، وخطف بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة.

ومن المقرر أن يتأهل الفريق الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي اليوم لملاقاة طلائع الجيش في دور الـ16 والذي تأهل على حساب فريق بور فؤاد بعد الفوز عليه بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك وبروكسي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة الزمالك ضد بروكسي في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي طارق الأدور.