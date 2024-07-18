تفاصيل انتقال يوسف أيمن إلى الاهلي

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل انتقال يوسف أيمن، لاعب الدحيل القطري ألى النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن النادي الاهلي رسميًا أمس الأربعاء عن تعاقده مع يوسف أيمن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمّا من الدحيل القطري.

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وحسب موقع ترانسفير ماركت فإن يوسف أيمن انتقل إلى النادي الاهلي لمدة موسم مقابل 600 الف دولار على أن يحصل اللاعب على راتب 13 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

ويسعى الأحمر لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة في الميركاتو الجاري لرغبته في المنافسة على كافة الألقاب في الموسم الجديد.

ويستعد النادي الاهلي لخوض كأس العالم للأندية الموسع والذي يشهد مشاركة 32 ناديًا من مختلف بلدان العالم.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره الألومنيوم غدًا الجمعة، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، حصدها الأحمر من 25 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة، حصدها من 28 مباراة.