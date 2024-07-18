5 نجوم مرشحون للرحيل عن الاهلي بنهاية الموسم

اقترب خمس نجوم من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وتعد أولى الأسماء المرشحة بالرحيل عن الاهلي بنهاية الموسم الجاري، هو اللاعب محمد عبد المنعم والذي يمتلك أكثر من عرض فرنسي وتركي من أجل الخروج للاحتراف الخارجي.

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ويأتي ثاني اللاعبين المرشحين لمغادرة الاهلي بنهاية الموسم الجاري اللاعب محمد مجدي قفشة والذي وصله مؤخرًا عرضان أحدهما قطري والآخر سعودي.

ويعد الدولي المالي أليو ديانج ثالث اللاعبين الذين اقتربوا من مغادرة النادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تلقيه عرضًا من نادي الخلود السعودي للانضمام إليه على سبيل الإعارة.

فيما يعد طاهر محمد طاهر رابع اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي الاهلي خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل تراجع مستواه وعدم قناعة المدير الفني للمارد الأحمر بمردوده الفني.

واقترب محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول من الخروج والرحيل عن الأحمر إلى الدوري التونسي، وذلك بعد تلقيه عرضًا من نادي الصفاقسي التونسي.