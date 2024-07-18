هل يحق لـ رمضان صبحي المطالبة بتعويض بعد تبرئته من أزمة المنشطات؟

أكد نصر عزام المحامي الدولي على أن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز يحق له المطالبة بتعويض مادي بعد تبرئته من أزمة المنشطات.

وكانت اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات قد رفعت الإيقاف عن رمضان صبحي، حيث تم تبرأة اللاعب من أزمة المنشطات، خاصة بعدما تم إيقافه الفترة الماضية لاتهامه بالتلاعب في إحدى العينات التي سحبت منه في وقت سابق.

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وقال عزام في تصريحات تليفزيونية: “بعد انتهاء أزمة رمضان صبحي مع المنشطات يحق له الحصول على تعويض مادي”.

واختتم المحامي الدولي: “من وجهة نظري أن إجراءات أخذ عينة رمضان صبحي شابها جزء من العوار”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، حصدها الفريق من 25 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 68 نقطة.