وزير الرياضة يهنئ محمد زكريا بالتتويج بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، ومجلس الإدارة، بمناسبة تتويج لاعب المنتخب الوطني للشباب محمد زكريا، بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتتويج أبناء مصر بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب "رجال وسيدات"، مشيرا إلى أن الاتحاد المصري للاسكواش يسير بخطي ثابتة نحو إعداد جيل جديد وقوي ليكون جاهزا للمنافسة على دورة الالعاب 2028، بالاضافة الى حصد الألقاب والميداليات الدولية والقارية.

وأضاف "صبحي" أن وصول ثلاث لاعبين مصريين إلى الأدوار النهائية للبطولة على مستوى الرجال والسيدات هو أكبر دليل على اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة اللاعبين المصريين في مختلف الرياضات والكشف عن الأبطال في مختلف المجالات لتدعيم صفوف المنتخب الوطني الكبير في المستقبل.

الجدير بالذكر أن محمد زكريا، توج بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب، بعد تغلبه على اللاعب الكوري چو يونج نا، في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 في الأشواط.

كما توجت أمينة عرفي، بلقب السيدات للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تغلبها على مواطنتها فيروز أبو الخير، في نهائي مصري خالص بنتيجة 3-0 في الأشواط.

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